Amasya’da sokaklar göle döndü
Amasya’da bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yarım saatte sokakları göle çevirdi.
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