Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti | Video
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti.
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