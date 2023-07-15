Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı | Video
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken otoyolda kilometrelerce trafik oluştu.
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