Video Haber Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı | Video
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı | Video

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı | Video

15.07.2023 | 21:55

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken otoyolda kilometrelerce trafik oluştu.

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