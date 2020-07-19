Anadoluda koyun kırpma geleneği başladı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:22
Anadoluda koyun kırpma geleneği başladı! | Video 19.07.2020 | 20:52
00:51
04:30
04:25
Yangını film gibi seyredip cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar | Video 19.07.2020 | 19:10
01:30
01:23
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video 19.07.2020 | 15:21
07:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video 19.07.2020 | 15:01
01:27
Çatışmaların yaşandığı Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki son durum | Video 19.07.2020 | 14:35
02:58
Mayına karşı korumalı ilk Pars 6x6 zırhlı aracın montajı tamamlandı | Video 19.07.2020 | 13:48
02:03
00:50
02:36
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı | Video 19.07.2020 | 12:05
03:22
00:29
06:58
03:17
02:21
Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı 18.07.2020 | 20:05
00:56
01:22
Anadoluda sıcaklıkların başlamasıyla birlikte küçükbaş hayvanların daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi için koyunların kırpma dönemi başladı.