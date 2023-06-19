Anadolu’nun ilk başkenti Ahlat, il içinde olmayı bekliyor | Video 19.06.2023 | 11:34 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhuriyetin 100. yılında 100 il 1000 ilçe” önerisinin ardından Selçuklular döneminin ilk başkenti olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir şehir olan Bitlis’in Ahlat ilçesini de il olma heyecanı sardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Stratejik önemi bakımında Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve devlet adamlarının konuk evlerinin yapıldığı ve her yıl 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesi 25 Ağustos'ta devletin zirvesinin ağırlandığı Ahlat ilçesi, geçmişteki ihtişamlı günlerine kavuşmak için il olmayı bekliyor. Selçuklular döneminin ilk başkenti olan ve içinde barındırdığı kale, cami, köprü, türbe, hamam, abidevi mezar taşları ve zaviye kalıntılarıyla adeta açık hava müzesini andıran Van Gölü kıyısındaki Ahlat, 'Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı' olarak da nitelendiriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de her yıl geldiği ve gündeminde olduğu tarihi şehir Ahlat'ın il olma beklentisi artarken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da Ahlat'ın il olması konusunda gerekli adımların atılmasını bekliyor. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Allah nasip ederse ülkemizin yeni yüzyılında çok önemli bir hamle daha gerçekleşiyor. Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 100 ile ulaşma gerçekleşecek. Burada da Ahlat Anadolu'da ilk başlangıç yerimiz, ilk başkentimiz. Türkiye'de birçok başkent böyle il olma özelliğiyle o tarihi ve kültürel mirasını koruma şansını yakaladı. İşte bunlardan biri Edirne'dir, biri Bilecik'tir. Bugünde inşallah Ahlat'tır diyeceğiz ve bu karede tamamlandığında Anadolu birliği muhteşem bir hüviyete kavuşacak. Tarihi kültürel mirasımızın en yüksek derecede bulunduğu yer, bin yıl önce Sultan Alparslan'la başlayan bu sürecimiz inşallah bizden sonraki nesillere de en güzel şekilde kavuşacaktır. Burada özellikle Devlet Bahçeli'nin çok alicenap bir tavırla ecdat mirasını sahiplenmesi ve Ahlat'ı gündeme getirmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesi ve buraya Sultan Alparslan'ın varisi olarak otağını kurması. Aynı zamanda devlet konuk evleriyle de yeni Ortadoğu'nun ve Asya'nın buluşma merkezini, bir nevi Soçi'sini veya tamamen kongre merkezini inşa ediyoruz. Böyle bir özelliğiyle de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye ve tüm kabineye Ahlat'a katkılarından dolayı şükranlarımı iletiyorum. Ahlatlılar büyük bir heyecan içerisindeler. Ahlat'ın komşuları olan ve inşallah bu ilin içerisinde yer alacak olan her bir adres ziyadesiyle mutludur. Yeni yüzyılımıza yeni heyecanla Ahlat çok ciddi katkı sunacaktır. Allah şimdiden hayırlı uğurlu etsin diyorum" dedi.

AHLAT, TARİHTE BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ VE BAŞKENTLİK YAPTI"

Ahlat'ın tarihte birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yaptığını ifade eden Başkan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ki 1018 yılında Çağrı ve Tuğrul beyler devlet tehlikede olunca İsfahan'dan başkenti Ahlat'a taşıdılar. Daha sonra Ahlatşahlar devletine ikinci bir başkentlik yaptı. Anadolu birliğini ve Anadolu mefkuresini Ahlatşahlar oluşturdu. Daha sonra Kayı Boyu yerleşti ve 160 yıl burada oturdular. İlhanlılara, Eyyubilere başkentlik yaptı, böyle bir özellik ortaya koydu. Biz bugünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar engin kültürel mirasa haiz bir adresinin ülkemizin birliğine çok büyük katkı sağlayacağını inanıyoruz. Onun içinde büyük bir heyecanla 100 ilin içerisinde Ahlat'ın da yerini alıp milletimize hizmet edeceğine inanıyoruz."

Vatandaşlardan Mahmut Akbaş da Ahlat'ın il olmasını istediklerini söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında il sayısının 100'e çıkarılma önerisi Ahlatlılar olarak bizleri de heyecanlandırmakta ve Ahlat'ın il olmasını beklemekteyiz. İlçemizin geçmişteki ihtişamlı günlerine kavuşabilmesi için devlet büyüklerimizden Ahlat'ın il olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sınırlı Sorumlu Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Coşkun ise esnaf olarak beklenti içinde olduklarını belirterek, "Türkiye'nin 100'üncü yılında ilçemizin de hak ettiği değeri alması için devlet büyüklerimizden Ahlat için gerekeni yapmalarını ilçemiz esnafı adına bekliyoruz. Kubbe-ül İslam olarak tarihte yerini almış olan Ahlat'ın gelecekte de büyük öneme sahip olacağını devlet büyüklerimiz görerek önem verdiler. Burada yapılan Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Devlet Bahçeli'nin yaptırmaya başladığı ev, bunları temsil olarak göstermektedir. Ahlat'ın il olması için gerekeni yapacaklarından şüphemiz yoktur. Esnaf ve vatandaş olarak beklenti halindeyiz. İlçemize yapılanlardan dolayı minnettarız" dedi.

Öte yandan, Ahlat'ın il olmasına yönelik bir açıklamada geçtiğimiz yıl AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'den gelmişti. Geçen yıl 25 Haziran tarihinde Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliklerine katılan Demiröz, "Ahlatlıları heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Demiröz, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız" ifadelerini kullanmıştı.