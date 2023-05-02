Video Haber Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'ye seçim kıyağı! Gece yarısı görüntülendiler... | Video
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'ye seçim kıyağı! Gece yarısı görüntülendiler... | Video

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'ye seçim kıyağı! Gece yarısı görüntülendiler... | Video

02.05.2023 | 13:59

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim afişlerini, belediyenin resmi plakalı araçları ile astı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sık sık iktidarı eleştiren muhalefet, CHP'li belediyeler üzerinden seçim çalışmalarını yürütüyor. Gece saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri ve resmi araçları ile CHP'nin seçim afişleri asıldı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

CHP'NİN AFİŞLERİNİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASIYOR

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 12 gün kaldı. Seçim çalışmaları bve mitingler hızlandı. Muhalefet, iktidarı sık sık seçim çalışmaları üzerinden eleştirirken, belediyeler üzerinden seçim çalışması yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları gece saatlerinde CHP'nin seçim afişlerini, resmi belediye araçları ile taşıyarak, belediye personellerini kullanarak astı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bir vatandaş, CHP'nin seçim çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını görünce o anları cep telefonu ile kaydetti.

İşte o görüntüler:

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