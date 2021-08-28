Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maske ihalesinde büyük zarar iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 'İhaleleri naklen yayılıyorum' diye göz boyadı. Ancak açık usul yerine pazarlık usulünü seçti. İstediği şirkete verdi. Kamuyu her bir ihalede yüzde 65 zarar ettirdi.