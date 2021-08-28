Video Haber Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maske ihalesinde büyük zarar iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maske ihalesinde büyük zarar iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maske ihalesinde büyük zarar iddiası
28.08.2021 | 15:42

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 'İhaleleri naklen yayılıyorum' diye göz boyadı. Ancak açık usul yerine pazarlık usulünü seçti. İstediği şirkete verdi. Kamuyu her bir ihalede yüzde 65 zarar ettirdi.

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