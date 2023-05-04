Ankara'da bir gencin Bakan Koca'dan isteği yüzleri gülümsetti | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara’nın Mamak ilçesinde esnaf ziyareti­ gerçekleştirdi. Liseli öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette ‘Gelecek sizlersiniz’ dedi. Bir öğrencinin fotoğraf çekildikten sonra ‘Bakanım sizin takipçiniz çoktur beni etiketleyin" demesi Bakan Koca’yı gülümsetti.