Ankara'da bir gencin Bakan Koca'dan isteği yüzleri gülümsetti | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara’nın Mamak ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Liseli öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette ‘Gelecek sizlersiniz’ dedi. Bir öğrencinin fotoğraf çekildikten sonra ‘Bakanım sizin takipçiniz çoktur beni etiketleyin" demesi Bakan Koca’yı gülümsetti.
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