Ankara'da corona virüsüne aldırmadan uzun eşek oynayan gençlerin polis görünce yaşadıkları panik kamerada | Video
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Ankara’da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı. Corona virüsü kısıtlamalarına aldırmadan uzun eşek oynayan gençler polis aracını görünce panikle etrafa kaçışarak ortadan kayboldukları anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.