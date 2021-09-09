Video Haber Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu terörist yakalandı | Video

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu terörist yakalandı | Video

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu terörist yakalandı | Video
09.09.2021 | 10:26

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen 13 yabancı uyruklu terörist gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 15 yabancı uyruklu terörist olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Yabancı Terörist Savaşçı oldukları istihbar edilen şahıslara yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen şahıslardan 13'ü yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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