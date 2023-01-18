Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor. TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara’da düzenledikler eş zamanlı operasyonda PKK’nın alan yaplanmasında görev alan 2 kişi ve DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.