Video Haber Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video

Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video

Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video
26.03.2021 | 09:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı | Video 01:27
Son dakika! İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı | Video 26.03.2021 | 10:36
Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video 01:21
Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video 26.03.2021 | 09:57
Engin Ardıç | Ham hayal 03:44
Engin Ardıç | Ham hayal 26.03.2021 | 09:59
Mahmut Övür | AK Partili Kürt siyasi aktörler ne yapacak? 04:15
Mahmut Övür | AK Partili Kürt siyasi aktörler ne yapacak? 26.03.2021 | 09:48
Mehmet Barlas | Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor 03:05
Mehmet Barlas | Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor 26.03.2021 | 09:35
Son dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor! | Video 04:05
Son dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması: 1 Mayıs'a kadar çok zor! | Video 25.03.2021 | 23:27
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mart koronavirüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum | Video 00:51
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 25 Mart koronavirüs verilerini açıkladı! İşte koronavirüste son durum | Video 25.03.2021 | 23:26
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video 02:26
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik toplantının ardından Fahrettin Koca'dan flaş açıklama | Video 25.03.2021 | 23:19
Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı | Video 01:42
Hollanda'da bomba ihbarı: Parlamento binası boşaltıldı | Video 25.03.2021 | 20:23
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında | Video 02:38
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında | Video 25.03.2021 | 20:10
Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı... | Video 03:26
Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı... | Video 25.03.2021 | 20:07
SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da panik anları! Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı | Video 01:29
SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da panik anları! Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı | Video 25.03.2021 | 19:21
Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan kritik temas! 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi | Video 06:25
Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan kritik temas! 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi | Video 25.03.2021 | 18:02
Uruguay’da Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü | Video 01:20
Uruguay’da Covid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü | Video 25.03.2021 | 17:52
Gürcan Bilgiç | Şipşak Burak 02:22
Gürcan Bilgiç | Şipşak Burak 25.03.2021 | 16:29
Okan Müderrisoğlu | Emin adımlarla 2023’e 04:23
Okan Müderrisoğlu | Emin adımlarla 2023’e 25.03.2021 | 16:19
Son dakika! KKTC'de FETÖ operasyonu! Türkiye'ye getirildiler | Video 02:20
Son dakika! KKTC'de FETÖ operasyonu! Türkiye'ye getirildiler | Video 25.03.2021 | 15:06
Bercan Tutar | Erdoğan’dan ‘küresel Türkiye’ manifestosu 04:03
Bercan Tutar | Erdoğan’dan ‘küresel Türkiye’ manifestosu 25.03.2021 | 13:09
Mahmut Övür | AK Parti Kongresi’nden küresel mesaj 04:08
Mahmut Övür | AK Parti Kongresi’nden küresel mesaj 25.03.2021 | 12:47
Hasan Basri Yalçın | Güven ve istikrar 04:13
Hasan Basri Yalçın | Güven ve istikrar 25.03.2021 | 12:45

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 26 kişiyi tespit etti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA