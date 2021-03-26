Ankara'da DEAŞ operasyonu | Video

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 26 kişiyi tespit etti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.