Ankara'da iki köpek, otomobilin çarpıp telef ettiği arkadaşlarının başından ayrılmadı | Video
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yola çıkan sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.Ankara Çamlıdere'de plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı sokak köpeği telef oldu. Bölgede bulunan iki sokak köpeği, telef olan köpeğin başına gelip bekledi. Uzun süre köpeğin kalkmasını bekleyen köpekler, daha sonra köpeğin yanında yattı. Telef olan köpeğin başından ayrılmayan köpekleri cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan Serdar Gümüşçivi, "Eşi öldükten sonra bir saniye başından ayrılmadı. Hayvanlardaki sevgi insanlarda yok" dedi.
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