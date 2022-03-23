Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma | Video

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Ankara’da bir özel lisede öğrencinin elinde kitap ile ders anlatan öğretmene yönelik saygısızca hareketleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Erkek öğrenci dans ederek öğretmenin yanına geldi ve yüzünü avuçladı. Öğrencinin tavrı büyük tepki çekerken Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.