Video Haber Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video

Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video

15.08.2022 | 17:50

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Ankara’da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Şehrin farklı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı.

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