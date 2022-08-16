Video Haber Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video

Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video

16.08.2022 | 01:13

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Ankara’da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Şehrin farklı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı.

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