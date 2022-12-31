Video Haber Ankara'da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı
Ankara'da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı

Ankara'da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı

31.12.2022 | 22:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı 01:05
Ankara'da yılbaşı gecesi kana bulandı: Kafede silahlar ateşlendi! 3 ölü 1 yaralı 31.12.2022 | 22:46
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi | VİDEO 01:14
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi | VİDEO 31.12.2022 | 21:51
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ittifak çağrısı: Bu mücadeleye destek vermeliler | VİDEO 03:00
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı: Bu mücadeleye destek vermeliler | VİDEO 31.12.2022 | 19:58
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: 2022’de 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik 03:38
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: 2022'de 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik 31.12.2022 | 18:38
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik tedbirleri en üst seviyede | VİDEO 03:10
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik tedbirleri en üst seviyede | VİDEO 31.12.2022 | 18:27
Mahmut Övür | Muhafazakârların doğalgazı mı? 04:43
Mahmut Övür | Muhafazakârların doğalgazı mı? 31.12.2022 | 16:55
Mehmet Barlas | Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi 02:17
Mehmet Barlas | Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi 31.12.2022 | 16:52
Melih Altınok | Yılın son 6’lı masa yazısı 02:54
Melih Altınok | Yılın son 6'lı masa yazısı 31.12.2022 | 16:49
Bakan Akar, Diyarbakır’da Mehmetçik ile buluştu | Video 04:01
Bakan Akar, Diyarbakır'da Mehmetçik ile buluştu | Video 31.12.2022 | 15:59
CHP’li Seyit Torun o iddiaları doğruladı: Kılıçdaroğlu’na içeriden bilgi geliyor | Video 01:25
CHP'li Seyit Torun o iddiaları doğruladı: "Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor" | Video 31.12.2022 | 14:47
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirim | Video 02:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirim | Video 31.12.2022 | 14:06
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video 07:31
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video 31.12.2022 | 11:06
Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video 02:32
Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video 31.12.2022 | 10:11
Körfezi kirleten gemiye rekor ceza! | Video 00:26
Körfezi kirleten gemiye rekor ceza! | Video 30.12.2022 | 22:53
Meksika’da araç hırsızı yakılarak öldürüldü | Video 01:02
Meksika’da araç hırsızı yakılarak öldürüldü | Video 30.12.2022 | 22:27
Kartal’da minibüs İETT otobüsüne arkadan çarptı: 7 yaralı | Video 02:54
Kartal’da minibüs İETT otobüsüne arkadan çarptı: 7 yaralı | Video 30.12.2022 | 21:31
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada’da | Video 01:34
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada’da | Video 30.12.2022 | 21:31
Türkiye Yüzyılı hediyesi! SİPER füzesi 100 km’den hedefi vurdu | Video 01:18
Türkiye Yüzyılı hediyesi! SİPER füzesi 100 km'den hedefi vurdu | Video 30.12.2022 | 21:30
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim | Video 37:41
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim | Video 30.12.2022 | 20:57
Yerli ve milli ‘T70’ helikopteri semalarda 00:17
Yerli ve milli ‘T70’ helikopteri semalarda 30.12.2022 | 19:41

Ankara’da yılbaşı gecesi kana bulandı. Mamak ilçesinde bulunan bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA