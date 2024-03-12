Ankara'ya yeni kültür merkezi! Açışını Başkan Erdoğan yaptı: "Maziden atiye köprüler kuruyoruz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. "Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ni maziden atiye köprü kuran mütevazi ve önemli bir adım olarak görüyorum." diyen Başkan Erdoğan, "Burada zihinlerini ve gönüllerini besleyerek kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır." ifadelerini kullandı.
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