Video Haber Ankara'ya yeni kültür merkezi! Açışını Başkan Erdoğan yaptı: "Maziden atiye köprüler kuruyoruz" | Video
Ankara'ya yeni kültür merkezi! Açışını Başkan Erdoğan yaptı:

Ankara'ya yeni kültür merkezi! Açışını Başkan Erdoğan yaptı: "Maziden atiye köprüler kuruyoruz" | Video

12.03.2024 | 15:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. "Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ni maziden atiye köprü kuran mütevazi ve önemli bir adım olarak görüyorum." diyen Başkan Erdoğan, "Burada zihinlerini ve gönüllerini besleyerek kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’ya yeni kültür merkezi! Açışını Başkan Erdoğan yaptı: Maziden atiye köprüler kuruyoruz | Video 23:50
Ankara'ya yeni kültür merkezi! Açışını Başkan Erdoğan yaptı: "Maziden atiye köprüler kuruyoruz" | Video 12.03.2024 | 15:17
Murat Kurum gençlerle sahur yaptı | Video 01:08
Murat Kurum gençlerle sahur yaptı | Video 12.03.2024 | 14:55
MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi | Video 04:57
MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi | Video 12.03.2024 | 14:30
MİDLAS, ilk füze atışını TCG İstanbul’dan yaptı | Video 02:13
MİDLAS, ilk füze atışını TCG İstanbul'dan yaptı | Video 12.03.2024 | 14:45
CHP’li Zeydan Karalar vatandaşın üstüne yürüdü! DEM’e özür seçmene tehdit! | Video 01:05
CHP’li Zeydan Karalar vatandaşın üstüne yürüdü! DEM’e özür seçmene tehdit! | Video 12.03.2024 | 12:03
Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 arttırıldı | Video 01:14
Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 arttırıldı | Video 12.03.2024 | 09:39
Bakan Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu | Video 01:52
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu | Video 12.03.2024 | 09:15
İBB’deki bavul dolusu para polemiği! O paralar delegelere mi ödendi? | Video 02:03
İBB'deki "bavul dolusu para" polemiği! O paralar delegelere mi ödendi? | Video 12.03.2024 | 09:09
Torbacılar çatıdan kaçtı... Gardıropta yakalandı... | Video 05:14
Torbacılar çatıdan kaçtı... Gardıropta yakalandı... | Video 12.03.2024 | 08:45
FETÖ’nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon | Video 00:10
FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon | Video 12.03.2024 | 08:37
Alanya’da silahlı çatışma! 00:21
Alanya’da silahlı çatışma! 12.03.2024 | 01:24
Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık 06:13
Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık 11.03.2024 | 23:59
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü 04:27
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü 11.03.2024 | 23:59
Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar 02:08
Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar 11.03.2024 | 22:47
Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı 02:55
Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı 11.03.2024 | 22:47
Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel 03:13
Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel 11.03.2024 | 22:09
İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar 00:28
İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar 11.03.2024 | 22:09
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 07:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.03.2024 | 21:13
SON DAKİKA | Bakırköy’de feci kaza: TIR köprüye çarptı, aracın üzerine devrildi 00:46
SON DAKİKA | Bakırköy'de feci kaza: TIR köprüye çarptı, aracın üzerine devrildi 11.03.2024 | 19:34
Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş deste deste para sayarken görüntülendi | Video 00:36
Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş deste deste para sayarken görüntülendi | Video 11.03.2024 | 16:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA