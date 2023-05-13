Ankara’yı sel aldı: O anlarda miting yapan Mansur Yavaş tepki yağdı! | Video

Başkent Ankara’da dün sağanak yağış vardı. Caddeleri, yolları, dükkanları, alt geçitleri ve metro duraklarını su bastı. Bazı araçlar ise sel sularının altında kaldı. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise o anlarda miting yaptı. Selde mağdur olan Ankara halkı sosyal medyada Yavaş’a tepki gösterdi