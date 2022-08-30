Anneleri ölünce yuvalarında mahsur kalan yavru leyleklerin imdadına ekipler yetişti | Video
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Çankırı'nın Kızılmak ilçesinde annesi ölünce elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kalan yavru leylekler, ekipler tarafından kurtarılarak bakım altına alındı.