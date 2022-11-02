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OTOMATİK OYNAT
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Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 02.11.2022 | 21:16
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Havaya ateş edip o anları sosyal medyada paylaştılar | Video 02.11.2022 | 18:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF Başkanı Büyükekşi’yi kabul etti | Video 02.11.2022 | 18:10
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Son Dakika: AK Parti'den siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti | Video 02.11.2022 | 17:08
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Hilal Kaplan | Yargıdaki kripto FETÖ'cüler tartışması 02.11.2022 | 15:35
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Son Dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırda | Video 02.11.2022 | 14:40
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Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! | Video 01.11.2022 | 22:44
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Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! | Video 01.11.2022 | 22:31
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ABD Sınır Devriyesi’nden göçmenlere plastik mermili müdahale | Video 01.11.2022 | 22:11
Akdeniz’de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.