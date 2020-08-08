Antalya Kaş'ta sazlık alanda yangın | Video
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eren Çayı kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Alevlere, bölgenin kumsal olması nedeniyle havadan müdahale ediliyor.
Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'nde Eren Çayı kıyısındaki sazlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgenin kumsal olması nedeniyle karadan müdahalenin güç olduğu yangına 2 arazöz ile birlikte, bir de helikopter sevk edildi. Helikopterin müdahaleye başladığı yangın bölgesine destek amaçlı 2 helikopter daha gönderildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.