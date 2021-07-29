Antalya Manavgat'ta yangın bölgesinde son dakika! Bakan Pakdemirli: "Toplam 34 köy ve mahalle boşaltıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Manavgat'ta yangın bölgesindeki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var. Yangınlarda toplam 34 köy ve mahalle boşaltıldı" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.