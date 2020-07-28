Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada | Video

Antalya’da 2.5 yaşındaki erkek bir çocuğu iddiaya göre kaçırma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Girişimde bulunan kişi,” Çocuğu sevdik, şaka yaptık” savunmasında bulundu.

Kent merkezindeki Selekler Çarşısında esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine dün akşam saat 20.15 sıralarında bir kişi saz satmak için geldi. Sazın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisine çektiği M.I'nın sazını belirli bir ücret karşılığında satın aldı. M.I, iş yerinin kapısı önünde bulunan 2.5 yaşındaki M.K.D'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Anne koşarak M.I'nın kucağındaki çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I elini havaya kaldırarak bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dağ, M.I'dan polis merkezine giderek şikayetçi oldu.