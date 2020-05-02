Antalya'da ölümden koşarak kurtuluş anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki park halindeki araca çarptı ardından ise kaldırama daldı. Bu sırada, kaldırımda bekleyen bir kişi, son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.