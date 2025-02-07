Antalya’da organize suç örgütüne yönelik "Hücre-9" operasyonu: 15 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya’da D.C.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-9" operasyonu ile 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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