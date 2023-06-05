Antalya’da sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin temsili tabutunu kaldırdı | Video
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu ve derbi kaçında Fenerbahçe karşısında alınan 3-0’lık galibiyet coşkuyla kutlandı. Kutlama sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe'nin temsili tabutunu kaldırdı.
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