Video Haber Antalya’da sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin temsili tabutunu kaldırdı | Video
Antalya’da sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin temsili tabutunu kaldırdı | Video

Antalya’da sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin temsili tabutunu kaldırdı | Video

05.06.2023 | 00:08

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu ve derbi kaçında Fenerbahçe karşısında alınan 3-0’lık galibiyet coşkuyla kutlandı. Kutlama sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe'nin temsili tabutunu kaldırdı.

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