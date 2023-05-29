Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı | Video

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde trafiğin kilitlenmesine ve yolların suyla dolmasına sebep olan yağmur bazı ev ve iş yerlerinde baskınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı araçlar yolda kaldı.