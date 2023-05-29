Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı | Video
Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde trafiğin kilitlenmesine ve yolların suyla dolmasına sebep olan yağmur bazı ev ve iş yerlerinde baskınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı araçlar yolda kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı | Video 29.05.2023 | 21:09
02:09
TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı | Video 29.05.2023 | 20:37
03:59
04:53
02:24
Kahramanmaraşlılar ikinci turda daha güçlü 'Erdoğan' dedi | Video 29.05.2023 | 14:37
00:42
45:36
01:30
Ardahan‘da Başkan Erdoğan‘ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video 29.05.2023 | 12:46
00:24
Son Dakika: Başkan Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek | Video 29.05.2023 | 12:39
04:30
37:12
Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir | Video 29.05.2023 | 00:43
00:51
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Bay bay bay Kemal" | Video 28.05.2023 | 20:41
19:53
04:24
03:03
08:40
07:35
00:49
00:29
03:51
Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.05.2023 | 18:07