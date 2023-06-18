Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti | Video
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan silahlı kavganın ortasında kalan Kenan Barış (49) hayatını kaybetti. Cinayet anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:34
00:57
Çorlu'da uyuşturucu tacirleri yakalandı | Video 18.06.2023 | 21:10
00:14
Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti | Video 18.06.2023 | 21:10
00:45
Zeytinlik alanda çıkan yangın korkuttu | Video 18.06.2023 | 17:47
01:51
Emekli maaşları ve ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başlandı | Video 18.06.2023 | 14:13
02:41
01:17
Fatih Altaylı bu kez KAAN'ı hedef aldı. "Aptal bunlar" | Video 18.06.2023 | 10:24
01:37
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı için kritik görüşme yarın | Video 18.06.2023 | 10:00
02:23
02:40
00:59
Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi yakalandı | Video 17.06.2023 | 16:53
00:48
02:24
36:24
02:07
00:52
04:24
YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı | Video 17.06.2023 | 14:47
00:13
00:20