Video Haber Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti | Video
Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti | Video

Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti | Video

18.06.2023 | 21:10

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan silahlı kavganın ortasında kalan Kenan Barış (49) hayatını kaybetti. Cinayet anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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