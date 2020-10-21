Antalya'yı dolu vurdu... Otomobil üzerine düşen dolu yağışı saniye saniye kaydedildi | Video

Antalya’da meydana gelen kısa süreli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Otomobil üzerine düşen dolu yağışı kameralara yansıdı. İki gündür turizm kenti Antalya’da etkisini sürdüren kapalı ve yağışlı hava, bugün öğle saatlerinde ise yerini sağanak yağış ve ardından doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer rüzgarında etkisiyle fırtınayı andıran görüntülerde, vatandaşlar ise bina saçaklarına gizlendi. Otomobil üzerine düşen dolu yağışı saniye saniye kameraya yansıdı. Binaların oluklarından ve giderlerden ise küçük dereyi andıran su aktı. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.