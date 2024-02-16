Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
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