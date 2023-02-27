Video Haber Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video
Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video

Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video

27.02.2023 | 20:47

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video 02:13
Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video 27.02.2023 | 20:47
ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video 01:29
ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video 27.02.2023 | 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti | Video 06:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti | Video 27.02.2023 | 18:05
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli depremzedelerle bir araya geldi | Video 05:09
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli depremzedelerle bir araya geldi | Video 27.02.2023 | 17:49
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 05:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.02.2023 | 17:44
Başkan Erdoğan: Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz | Video 11:44
Başkan Erdoğan: "Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz" | Video 27.02.2023 | 16:02
Bakan Koca: “Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı” | Video 00:53
Bakan Koca: “Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı” | Video 27.02.2023 | 15:46
Bakan Kurum, Adıyaman’da geçici barınma alanlarını inceledi | Video 04:56
Bakan Kurum, Adıyaman'da geçici barınma alanlarını inceledi | Video 27.02.2023 | 15:46
Başkan Erdoğan Adıyaman’da konuştu Kimse mağdur edilmeyecek | Video 20:49
Başkan Erdoğan Adıyaman'da konuştu "Kimse mağdur edilmeyecek" | Video 27.02.2023 | 15:31
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız | Video 02:54
Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız" | Video 27.02.2023 | 15:30
SON DAKİKA: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin büyük kısmı kapatıldı! Ameliyatlar durduruldu | Video 04:21
SON DAKİKA: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin büyük kısmı kapatıldı! Ameliyatlar durduruldu | Video 27.02.2023 | 14:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman’da | Video 00:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da | Video 27.02.2023 | 14:05
Bakan Özer’den 5.6’lık depremle ilgili açıklama! İlk belirlemelere göre can kaybımız yok | Video 00:38
Bakan Özer'den 5.6'lık depremle ilgili açıklama! "İlk belirlemelere göre can kaybımız yok" | Video 27.02.2023 | 13:14
Bakan Akar’dan Hatay’ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video 05:02
Bakan Akar’dan Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video 27.02.2023 | 12:25
Türkiye’yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! ’Buralarda büyük deprem olmayacak’ | Video 35:17
Türkiye'yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! 'Buralarda büyük deprem olmayacak' | Video 27.02.2023 | 12:32
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video 00:59
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video 27.02.2023 | 12:25
SON DAKİKA: Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem! | Video 00:58
SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2023 | 12:16
HDP tiyatrosuna Pervin Buldan’ın koruması bile tahammül edemedi! İşte o anlar… | Video 01:23
HDP tiyatrosuna Pervin Buldan’ın koruması bile tahammül edemedi! İşte o anlar… | Video 27.02.2023 | 09:35
Bakan Soylu: Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok | Video 11:39
Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" | Video 27.02.2023 | 08:27
Niğde’de feci kaza: 1 kişi öldü | Video 00:18
Niğde'de feci kaza: 1 kişi öldü | Video 27.02.2023 | 01:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA