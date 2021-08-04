Apronda kardeş desteği! Mühendis Anar Hesanov: "Allah Türk'ü saklasın, Türk milletine kurban olurum"
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Marmaris'te çıkan yangına destek amaçlı Türkiye'ye gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup, söndürme faaliyetlerine katılarak yangının sönmesi için büyük çaba gösteriyor. Yoğun söndürme faaliyetleri arasında Sabah gazetesine konuşan helikoper ekibinden baş mühenis Anar Hesanov, "Allah Türk'ü saklasın, Türk milletine kurban olurum. Gardaşına ilk sen destek olmalısın, yardımına ilk sen koşmalısın. Şu anda sınırları açsınlar, Azerbaycan'da 7'den 70'e herkes ama herkes eline bir çaput bağlayıp yangını söndürmek için Türkiye'ye gelmeye hazırlar. Onlar oradalar ama onların kalbi burada atıyor" dedi.