Aradıkları azılı hırsızı cezaevinde buldular | Video

Polisler, İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan azılı bir suçluyu cezaevinde buldu. İşlediği bir başka suçtan tutuklandığı ortaya çıkan şüphelinin ifadesi cezaevinden alınacak. Şüphelinin olaylarda kendisine suç ortağı olarak "Kiralık Gözcü" tuttuğu ve söz konusu kişilere hırsızlık olaylarından pay verdiği iddia edildi. Şüpheli A.H.'nin Bahçelievler Çoban Çeşme Mahallesi'nde yer alan bir şantiye alanından hırsızlık yaptığı ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan bir iş yerine girerek masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.