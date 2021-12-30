Video Haber Aranan PKK’lı polisin dikkati sayesinde yakalandı | Video
Aranan PKK’lı polisin dikkati sayesinde yakalandı | Video

Aranan PKK’lı polisin dikkati sayesinde yakalandı | Video

30.12.2021 | 15:13

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri,  Znar Kalas ismine düzenlenmiş Avusturya  haymatlos (vatansız) pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan ve PKK terör örgütüne üye olma suçundan araması bulunan Ahmet A.,’yı yakaladı.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık'ta, Znar Kalas ismine düzenlenmiş Avusturya haymatlos (vatansız) pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcudan şüphelenerek incelemeye aldı. Yolcu ile pasaportundaki fotoğrafın birbirine benzetilememesi üzerine yapılan parmak izi kontrolünde yolcunun Türk vatandaşı Ahmet A., olduğu ve Batman 1'nci Sulh Ceza Hakimliğince PKK terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydığı olduğu tespit edildi.

Ahmet A.,'nın ilk ifadesinde ayrıca askerden kaçtığını, 2011 ve 2014 yıllarında ise Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş-çıkış yaparak Avrupa'ya gittiği, Avusturya Haymatlos pasaportunun kendisine ait olmadığını ve Viyana'da yasadışı yollarla elde ettiğini söylediği öğrenildi
Yapılan işlemlerin ardından mahkeme çıkarılan Ahmet A., adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

BUGÜNE KADAR 21 PKK'LI YAKALANDI
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bugüne kadar 21 PKK'lı örgüt üyesinin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş çıkış yaparken yakalandı

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