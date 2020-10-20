Video Haber Aranan şahıslara dev operasyon: 156 kişi yakalandı! | Video

Aranan şahıslara dev operasyon: 156 kişi yakalandı! | Video

Aranan şahıslara dev operasyon: 156 kişi yakalandı! | Video
20.10.2020 | 12:57

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İstanbul’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 628 personelin katıldığı dev bir operasyon gerçekleşti. İstanbul’un farklı ilçelerinde bulunan 588 adreste düzenlenen baskınlarda 156 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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