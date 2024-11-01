Ardahan’da öğrenciler TÜBİTAK şenliğinde buluştu
Ardahanda TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi. Onlarca projenin sergilendiği bilim çadırı büyük ilgi gördü. Etkinliğe Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ARÜ Rektörü Mehmet biber, akademisyenler ve Ardahan’da eğitim gören üniversite ve lise öğrencileri katıldı.
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