Arjantin’de günlük Covid-19 vakalarında yeni rekor | Video
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Arjantin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 bin 96 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Güney Amerika ülkesi Arjantin’de Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Dünya genelinde Covid-19 günlük vaka sayısında artış gözlemleniyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı da korona virüs tablosuna ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 96 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 949 bin 63’e yükseldi. bildirdi. Ülkede son 24 saatte 421 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından toplam ölü sayısı 25 bin 342 kişiye yükseldi. Bakanlık iyileşen kişilerin sayısını ise 764 bin 859 olarak açıkladı.