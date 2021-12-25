Video Haber Arjantin’deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu | Video
Arjantin’deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu | Video

Arjantin’deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu | Video

25.12.2021 | 21:09

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Arjantin’de haftalardır devam eden orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan küle döndü.

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