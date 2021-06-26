Arkadaşları için bombayı bacaklarının arasına sıkıştıran gazi A Haber'e konuştu | Video
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Kuzey Irak'ta teröristlerin dronlu saldırısında atılan el bombasını fark eden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla (30), silah arkadaşları zarar görmesin diye bombayı bacaklarının arasına sıkıştırdı. Bombanın patlamasıyla Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Kahraman gazi A Haber'de yayınlanan 'Arka Plan' adlı programa katıldı ve o anları anlattı. "Devlete bacağım değil, canım feda olsun" diyen Yayla, "Bomba kucağıma düştü, infilak edemezdim o kadar zamanım yoktu. Onun için de bomba ayaklarımım arasında patladı" ifadelerine yer verdi.