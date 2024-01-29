Video Haber Arnavutköy’de kar yağışı etkili olmaya başladı
Arnavutköy’de kar yağışı etkili olmaya başladı

Arnavutköy’de kar yağışı etkili olmaya başladı

29.01.2024 | 00:14

Meteotoroji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Arnavutköy’de etkili olan yoğun kar yağışı araçların üzerini beyaz örtü ile kapladı.

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