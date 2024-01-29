Arnavutköy’de kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteotoroji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Arnavutköy’de etkili olan yoğun kar yağışı araçların üzerini beyaz örtü ile kapladı.