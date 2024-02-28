Arnavutköy’de yaşanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Arnavutköy’de akşam saatlerinde hafif ticari araç ile cadde ortasında duran yüzleri maskeli ve çelik yelek giymiş şahıslar kaldırımda yürüyen iki kişiyi kovalayarak ateş açmıştı. Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Dursun Gökçekli, “Aralarında kan davası ile ilgili husumet varmış. İki şahıs ATM’den para çektikleri sırada diğerleri de zannedersem araçla takip etmişler. 3 kişilerdi ve ellerinde uzun namlulu silahlar vardı” dedi.