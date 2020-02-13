Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Cenazeden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı. Bazı araçlar kısmen kara gömülürken, konvoydakiler, 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yusufeli ilçesinde hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam Yaylalar köyü yoluna çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, köyde katıldıkları cenaze töreninden dönen, aralarında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in de bulunduğu kişileri taşıyan 20 araçlık konvoy, yolda kaldı. Çığ nedeniyle bazı araçlar, kısmen kara gömüldü. Araçlarından çıkanlar, panikle güvenli bölgeye kaçarken, küreklerle yolu açmaya çalıştı. İhbarla bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak, mahsur kalanları kurtardı.