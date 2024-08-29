Artvin’de uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu: 502 kilogram esrar ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin’de uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-36” operasyonlarında 502 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
00:28
01:32
SON DAKİKA | Metrobüslerin çarpıştığı an kamerada! 29.08.2024 | 09:30
04:08
00:44
01:28
Bingöl’de olası 7 büyüklüğündeki deprem için bölgesel tatbikat başladı 29.08.2024 | 08:37
00:44
00:07
Metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırı! Yaşananlar kameraya yansıdı 29.08.2024 | 00:10
01:22
Madagaskarlı mağdurlar için bir ‘Umut Var’ 28.08.2024 | 21:51
02:51
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri | Video 28.08.2024 | 14:20
05:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan küçük Ada'ya ışık oldu | Video 28.08.2024 | 10:47
01:20
00:32
00:32
FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı 28.08.2024 | 08:22
00:33
Terör turnuvasına 3 tutuklama 27.08.2024 | 22:15
00:57
00:38
Vaniköy’deki kaçak inşaat skandalında yeni perde! Tutanaklar ortaya çıktı 27.08.2024 | 12:11
04:49
Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşi "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz" 27.08.2024 | 10:08
01:59
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 2.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi 27.08.2024 | 09:35