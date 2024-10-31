Video Haber ARÜ’lü öğretim görevlisi Dr. Erhan Turan, TÜBİTAK projelerini açıkladı
ARÜ’lü öğretim görevlisi Dr. Erhan Turan, TÜBİTAK projelerini açıkladı

ARÜ’lü öğretim görevlisi Dr. Erhan Turan, TÜBİTAK projelerini açıkladı

31.10.2024 | 22:20

Ardahan Üniversitesi ( ARÜ) yönetim görevlilerinden Dr. Erhan Turan, üniversitenin geliştirdiği TÜBİTAK projeleri hakkında SABAH ‘a bilgi verdi.

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