Asfalt yüklü kamyon arabaların üzerine devrildi | Video
İstanbul Gaziosmanpaşa'da İBB'ye ait bir asfalt döküm kamyonu yokuşu çıkamayarak geri geri kaymaya başladı. İki araca çarpan kamyon devrildi. Yokuştan aşağı metrelerce kayan kamyon otomobilleri kullanılamaz hale getirdi.
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