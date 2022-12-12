Asgari ücret ve EYT'de gözler Beştepe'de! Kabine'nin gündeminde ekonomi var | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başlıkları da ele alınacak.