Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada
Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Gazze'de can kaybı 27 bin 365’e yükseldi 04.02.2024 | 20:04
01:18
Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada 04.02.2024 | 20:04
04:06
Van'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü 04.02.2024 | 18:04
01:01
Başkan Erdoğan, yaralı teknisyeni ziyaret etti | Video 04.02.2024 | 16:27
12:13
Başkan Erdoğan Şahinbey Millet Camii'sinin açılışını gerçekleştirdi | Video 04.02.2024 | 17:03
20:54
Deprem konutları teslim edildi | Video 04.02.2024 | 16:14
39:29
Devlet Bahçeli: "DEM'lenmiş siyasilere müsamaha yoktur!" | Video 04.02.2024 | 15:59
15:09
Başkan Erdoğan: "Biz söz verdik mi tutarız" | Video 04.02.2024 | 14:36
01:33
Murat Kurum, TOKİ hak sahipleriyle bir araya geldi | Video 04.02.2024 | 11:25
01:59
22:26
Tel Aviv'de sokaklar karıştı! Netanyahu'ya büyük öfke | Video 03.02.2024 | 22:31
37:13
Başkan Erdoğan Hatay ilçe adaylarını tanıttı 03.02.2024 | 19:59
13:16
10:51
Bakan Özhaseki: Her ay 20 bin konut teslim edeceğiz | Video 03.02.2024 | 18:13
03:52
10:15
05:37
18:38
Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.02.2024 | 14:18
00:56