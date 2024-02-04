Video Haber Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada
Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada

Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada

04.02.2024 | 20:04

Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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