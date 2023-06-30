Ataşehir'de kaçan kurbanlık hayvana sahibi sopayla vurdu | Video
Ataşehir'de sahibinden kaçan kurbanlık hayvan önce su birikintisine düştü daha sonra sahibi tarafından yakalanarak yüzüne sopayla vuruldu. Şahsın bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.
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