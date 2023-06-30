Ataşehir'de kaçan kurbanlık hayvana sahibi sopayla vurdu | Video

Ataşehir'de sahibinden kaçan kurbanlık hayvan önce su birikintisine düştü daha sonra sahibi tarafından yakalanarak yüzüne sopayla vuruldu. Şahsın bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.