Ataşehir'de taksi şoförü kadın turisti darbetti | Video

Ataşehir'de Fransa uyruklu bir kadın turist, bindiği taksi şoförünün kendisinden fazla para istediğini iddia etti. Kadın yolcu ile tartışmaya başlayan taksi şoförü kadını darbettikten sonra yere fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken taksi şoförü gözaltına alındı.